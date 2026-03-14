◇明治安田J1百年構想リーグ第6節町田1―0柏（2026年3月14日三協フロンテア柏スタジアム）FC町田ゼルビアは敵地で柏に1―0で勝利し、今季2度目の連勝となった。決勝点は前半29分、FW羅相浩（ナ・サンホ）の左クロスをFWテテ・イェンギがペナルティーエリア中央から左足で合わせた。羅相浩は10日のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）決勝トーナメント1回戦第2戦・江原（韓国）戦から公式戦2試合連続アシス