ダウンタウン・浜田雅功のロケ番組「ごぶごぶ」（ＭＢＳ）が１４日、放送され、全くの初対面という女優がゲスト出演した。大阪の街で浜田を待ち受けていたのは、井川遥（４９）。浜田は「うわっ、初めまして。ほんと初めてですよね？」と緊張ぎみに声をかけ、井川は「ほんと、すれ違ったこともないと思います」とにこやかにほほ笑んだ。浜田は「ようきましたね、こんなとこ」「こんなしょーもない」と平身低頭で、冒頭だけで「