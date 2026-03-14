ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）にテキサス州ヒューストンでカナダとの準々決勝を５―３で逃げ切り、ドミニカ共和国との準決勝進出を決めた。「７番・捕手」で出場したカル・ローリー捕手（２９）がまたしてもマリナーズの同僚を無視するアクションを起こし、球場に一瞬、気まずい雰囲気が漂った。「２番・一塁」で出場したカナダのジョシュ・ネイラー内野手（２８）は初回、左打席に立つ前にマリナーズのチームメート