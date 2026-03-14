お笑い芸人の蛍原徹が１４日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。サンドウィッチマンは２人とも、蛍原が司会を務める人気バラエティー番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に何度も出演している。伊達みきおは「ホントに『アメトーーク！』、２０数年やってるわけじゃないですか？やっぱり盛り上がらない回もあるわけで。なんだったら僕が何回が出てるやつな