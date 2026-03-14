Image: ウェザリー・ジャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「もう一回言って？」「え？なんて？」親との会話で、そんなやり取りが増えていませんか。聞き返すほうも、聞き返されるほうも、少し気まずい空気が流れる瞬間。この小さなストレスの積み重ねがいつの間にか会話を減らしているかもしれません。そんな“見えない壁”を自然に取り払えるデバイス