カーリング女子で２０２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブの上野結生が、４年後に向けての思いを語った。軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、チーム・グレイウィザーズ（カナダ）に０―６で敗戦。最後まで流れを引き寄せることができず、通算成績は１勝１敗となった。上野結は「４Ｅ目の姉（上野美優）のショットでちょっとジャッジミスがあって、コミュニケーションのミスもあって３