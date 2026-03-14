杏が見せた“オタク全開”のやり取りに爆笑が起こった。漫画の話題で盛り上がるなか、ぐんぴぃから「オタクの会話じゃねーかよ!」とツッコミが飛んだ杏の返信とは――杏○「この早口……オレでなきゃ見逃しちゃうね」YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』で12日に公開された動画「杏さんがバキ童ch視聴者らしいのでパリまで会いに行ったぜ!! 【200万人コラボ】」には、チャンネル登録者数200万人記念のゲストとして