WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝でドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0で7回コールド勝ち。4強進出した。この試合中に撮影された臨場感ある映像が話題になった。0-0で迎えた2回、ドミニカ共和国の先頭ゲレーロJr.が四球で出塁。1死一塁から6番カミネロが二塁打を放った。するとゲレーロJr.は巨体を揺らし、一気に本塁を狙った