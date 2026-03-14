苦手な爪切りの途中で逃げ出してしまったという猫さん。思いもよらぬ爆笑の事態になってしまったそうで…。 面白すぎると話題の動画は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「可愛いー♡もうっ！可愛すぎて笑いが止まりません」「情けなさすぎてすき」「激可愛い」「こっち向かないでくれ～w腹がよじれるぅ」といったコメントが寄せられています。 【動画：爪切りの途中、頭にネットを被ったまま『逃走した猫』…