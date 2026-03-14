電話・インターネット発売50周年に合わせ14日にスタート日本中央競馬会「JRA」は14日、グリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を始めた。JRAのYouTube公式チャンネルでも視聴可能だが、コメント欄が開放されており、ファンから様々な声が上がっている。電話・インターネット発売50周年の節目に合わせ、グリーンチャンネルが無料配信に。グリーンチャンネルwebの「無料版」、YouTube