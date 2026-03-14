1.関節や骨の異常 猫は高いところからのジャンプや着地を行うため、関節や骨への負担は想像以上に大きいものです。 特に高齢の猫（10歳以上）の多くが「変形性関節症」を持っていると言われていますが、犬のように顕著に足を引きずることが少なく、「寝てばかりいる」「ジャンプしなくなった」「爪とぎをしなくなった」といった行動の変化として現れるため、加齢のせいだと見過ごされがちです。 考えられる主な疾患