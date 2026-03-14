ロマンチックなディテールを取り入れて、トレンド感のあるファッションを楽しみたいけれど、「甘過ぎるのが苦手……」そんなミドル世代におすすめしたいのは、「レース × パンツコーデ」です。今回は【グローバルワーク】のスタッフさんによる、着こなしテクニックをご紹介。カジュアルなジーンズを合わせたり、メンズライクなチノパンを合わせたり、大人が試したくなるようなコーデが