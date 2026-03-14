来週は前線の影響で関東は雲が広がりやすく、19日(木)頃は所々で雨が降るでしょう。日差しは少なくても、気温は高めで、桜のつぼみは順調に膨らみそうです。東京都心では21日(土)に桜が開花する予想です。22日(日)以降も春本番の暖かさが続くでしょう。1週間後の28日(土)は東京都心で桜が満開となる予想です。たびたび雨の降る日があるため、お花見の計画は天気予報のチェックを。雲が広がりやすいものの春らしい暖かさ関東は15日(