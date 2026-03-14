トランプ米大統領の指示によって始まった米軍とイスラエル軍による対イラン軍事作戦。民間人を含めイラン国内は甚大な被害を受け、彼らの嘆きが連日のように報じられている。しかし一方で、米軍からの攻撃を歓迎する声もある。国民への監視と弾圧を強める現政権からの解放を望むイラン国民は少なくないのだ。【写真】「花門」の売りはわずか400円の爆盛り料理。オムライスは約3キロになることもしかし東京・上板橋で居酒屋「花