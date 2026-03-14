俳優の山崎賢人が14日、都内で開催された映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつに出席。思い出に残っているという、原作にはないセリフを口にした場面を振り返った。【写真】“ほぼ初日”に山崎賢人・山田杏奈・眞栄田郷敦・矢本悠馬・玉木宏・舘ひろしが集結！シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る