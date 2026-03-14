ＷＢＣは１３日（日本時間１４日）、準々決勝２試合が行われ、米国とドミニカ共和国が準決勝進出を決めた。侍ジャパンは１４日（同１５日午前１０時開始）に、米マイアミのローンデポパークで準々決勝・ベネズエラ戦を迎える。２連覇までは残り３試合。１次ラウンドでは２本塁打を放つなど９打数５安打、６打点、打率５割５分６厘でチームを引っ張ったドジャース・大谷翔平投手（３１）の打棒で難敵を突破する。侍ジャパンの負