脱サラ後に牧場で競馬に携わる仕事を始めてから１５年以上。出産、種付け、育成、調教を経験し、それなりの知識はあると思っていたが、いまだに新たな発見に出くわすことがある。競走馬は茨城・美浦か滋賀・栗東のトレーニング施設で調整され、全国１０か所の競馬場に馬運車で輸送して出走する。競馬をする方であれば「輸送で絞れる」というコメントを目にするだろう。私のイメージは輸送中や到着後にカイバを食べないことで体