◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、引退試合となる日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）の試合前練習に姿を見せ、フリー打撃などを行った。キャッチボール、守備練習などをこなした長野は坂本らと同じ組でフリー打撃に参加。５２スイング中、３連発を含む１７発のサク越えを披露した。長野氏は昨季限りで現役を退き、今年から