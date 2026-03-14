◇プロ野球オープン戦 阪神7-1広島(14日、マツダスタジアム)阪神は3番に入った中川勇斗選手が躍動。広島を破り、オープン戦3連勝を飾りました。打線は初回、先頭打者の近本光司選手が左腕の郄太一投手の2球目をとらえ、ライトポール際への先制ホームランを記録。3回には3番の中川選手がレフトスタンドへ2ランを放ち、リードを広げます。7回には先頭の岡城快生選手が安打で出塁すると、郄寺望夢選手、中川選手のタイム