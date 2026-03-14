「オープン戦、ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（１４日、横浜スタジアム）開幕投手に内定しているＤｅＮＡ・東克樹投手が先発し、４回３安打２失点だった。前回登板の楽天戦では３回６安打２失点で納得がいかず、降板後にブルペンで約４０球を投じて修正。「この１週間、コーチと話してやるべきことを体現できたので、一歩前進したのかなと思います。時部員の感覚的にも良かった」とこの日の登板を振り返った。６３球で降板し、