9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（アロハ※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）が、5月29日に発売されることが14日、発表された。【CMカット】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日は、長年の目標でもあった東京ドー