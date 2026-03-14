長濱ねる（27歳）が、俳優業での活動の幅を広げている。先日、朗読劇『海老名香葉子追善公演「東京の空」』で初舞台を経験した長濱。読書家でエッセイも書いている長濱の「世界の見方」を探ると、過去に傷ついた「みんな辛いんだから」という言葉への受け取り方の変化や、芝居の現場で「よそ者がお邪魔します」と思ってしまう自分自身の“現在の仕事への向き合い方”が垣間見えた。なお、今回の取材は、公演を数日後に控えたタ