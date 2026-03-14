高須クリニックの高須克弥氏が14日、自身のSNSを更新。ダウンタウンの松本人志が出演する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』をめぐる情報に、怒りの声を上げた。【動画】CMで2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」（19秒ころ）月額1100円で、2025年11月1日からサービスが始まっている『DOWNTOWN＋』。同日に松本が自身のSNSで「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」と表記されたまと