―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］― 「100万円なんて、〇〇さんにとっては100円くらいの感覚ですよね！」お金持ちの方を持ち上げようと、冗談まじりに言われるこの言葉。果たして実際はどうでしょうか？私は、銀座の夜の街では主に経営者であるお客様たちと、そして昼間の経済レポーターの仕事では、超富裕層の投資家の方々と多く出会ってきました。そこで感じたのは、銀座に飲みにいらっしゃるような経営者とし