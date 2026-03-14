啓明学園に指名打者（DH）で先発し、1回に二塁打を放つ堀越の荒関主将＝東京都八王子市内高校野球の春季東京都大会1次予選が14日に都内各地で始まり、今年から導入の指名打者（DH）制を使った公式戦がスタートした。全国のトップを切って、東京で春季大会が開幕。堀越は「3番・指名打者」の荒関悦詩主将が2安打と活躍し、啓明学園に10―0で六回コールドゲーム勝ち。肘の故障で外野守備に就けないという中で「今までなら出られ