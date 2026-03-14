日米両政府は、19日の首脳会談で、重要鉱物の貿易協定に向けた行動計画を締結する方針を固めた。レアアース（希土類）の輸出規制強化で経済的威圧を強める中国の重要鉱物に関税を上乗せする案を盛り込む。外交筋が14日明らかにした。