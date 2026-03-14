俳優の杉浦太陽(45)、タレントの辻希美(38)夫妻、そして長女でインフルエンサーの希空(18)が、「AEON Pay」のCMキャラクターに就任することが14日に発表された。CMは4月10日から全国で放送される。「AEON Pay」を運営するイオンフィナンシャルサービス株式会社は、起用の理由を仲良し家族として親しまれている「杉浦ファミリー」の、多忙な毎日の中でもお買い物を楽しみ、家族との時間を大切にする3人の姿は、まさに『AEON Pay