私のXアカウントに「セクシー女優がバラエティに出演するとメリットとデメリットがあると思うが、あなたの意見は？」なんて質問がきた。昨今は女優のメディア進出が著しく、注目度が上がったのも関係してこのような疑問を抱く人が現れたのだろう。たしかに、業界人目線と視聴者目線では考え方に一部ズレが出る。セクシー女優目線では「メディア出演＝経歴になってラッキー」や「宣伝になる」とポジティブな反面、視聴者は意