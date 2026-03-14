脳出血のため3日に87歳で死去した、アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役や、俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた声優池田昌子さんの訃報を受け14日、同アニメで主人公・星野鉄郎役を務めた声優の野沢雅子（89）が所属事務所を通じてコメントを発表した。野沢は「メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢れて止まりませんでした」と明かし、「銀河鉄道999で共演して依頼、ずっと収録以外でも『鉄郎ちゃん』『