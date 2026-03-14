25-26シーズンの夏の移籍市場でニューカッスルからリヴァプールに移籍したスウェーデン代表のアレクサンデル・イサク。その移籍金は1億2500万ポンドとなり、英国の移籍金記録を塗り替えた。イサクは2022年にレアル・ソシエダからニューカッスルに移籍しており、23-24シーズンは21ゴール、24-25シーズンは23ゴールと安定してプレミアリーグで結果を残している。しかし、リヴァプールと初年度となった今季は未だ2ゴールと期待に応え