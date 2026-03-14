クラブとの契約延長を発表し、週給30万ポンドプレイヤーとなったアーセナルのブカヨ・サカ。クラブのユース出身で、大きな期待を寄せられていることがわかる。しかし、今季のプレミアはすでに終盤だが、リーグ30試合で6ゴール4アシスト。決して悪い数字ではないものの、23-24シーズンは16ゴール、22-23シーズンは14ゴールを挙げていただけに、物足りなさを感じる数字でもある。『Sky Sports』でも今季のサカの苦戦に言及しており、