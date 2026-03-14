自分で作った紙飛行機を飛ばしてその距離を競う"紙ヒコーキ1（ワン）グランプリ" が岡山市北区の表町商店街で開かれました。 【写真を見る】手づくりの紙飛行機で飛距離を競う “紙ヒコーキ1グランプリ” 日本で初めて空を飛んだ浮田幸吉ゆかりの表町商店街で開催【岡山】 「GO！」 大会は、岡山市表町商店街連盟とRSK山陽放送が街の活性化につなげようと毎年開いています。 日本で初めて空を飛んだとされる表町ゆ