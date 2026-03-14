プレミアリーグ第30節では2位のマンチェスター・シティがウェストハムと対戦する。シティは前節でノッティンガム・フォレスト相手に引き分けており、勝ち点を落とした。その結果、首位アーセナルとの差が広がっており、現時点で7ポイント離れている。『BBC』ではシティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグのタイトルレースに言及。ウェストハム戦で勝ち点を落とせば、その時点でアーセナルに追いつけなく