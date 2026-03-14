マイケル・キャリック暫定監督体制で、トップ4フィニッシュが現実的となってきたマンチェスター・ユナイテッド。しかしクラブは依然として巨額の負債を抱え込んでおり、返済のためにはピッチでもさらなる結果を出し続けていく必要がある。『THE Sun』によると、その金額は4億2200万ポンド（約890億9000万円）にものぼるという。ジム・ラトクリフ氏が共同オーナーとなって以降、スタッフの削減など赤字の減少を試みてきたが、いまだ