◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダ）広島が阪神に敗れた。先発・高は５回４安打３失点。最速は１５０キロだった。初回は先頭・近本に右翼ポール際へソロを被弾。３回には１死から中野に右前打を浴び、続く中川に左翼へ２ランを献上した。前回登板の教育リーグ・中日戦（由宇）では４回無失点と好投も、昨季セ王者に仕留められた。７回には３番手・島内が４連打を浴びるなど、一挙３点を失った。９回は前日１３日