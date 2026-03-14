◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が”プロ初本塁打”を放った。「３番・遊撃」で先発出場。６点リードの６回１死一、二塁の第４打席で右腕・安城に対すると、カウント１―１から１３９キロの直球を捉え左越えの３ラン。「甘く入ってきたボールをうまく捉えることができました。チャンスの場面で１本出せて良かったです