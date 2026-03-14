◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダ）阪神は、初回に近本が右翼フェンス際に先頭打者弾を放ち、先制。３回には１死一塁、中川が広島・高の１３１キロフォークを左翼スタンドへたたき込み、３―０とした。７回には岡城が左前打で出塁し、木浪がつないで一、三塁。途中出場の高寺が右越えの２点二塁打を放ち、送球間に三塁へ。２打席目に２ランを放った中川が右前にはじき返し、高寺が生還した。また、先発した高橋