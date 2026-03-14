ユーチューバー・あま猫が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ガソリンの値上げについて言及した。「フェラーリ 812 Superfast」「ランボルギーニ ウルスSE」「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」「日産 GT-R Premium edition T-spec」「ホンダ NSX（NA1）」「レクサス IS500 First Edition」「スバル WRX STI」「マクラーレン750Sスパイダー」といった超高級車8台を所有するあま猫。12日にはガソリンスタンドに掲