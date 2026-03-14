◆オープン戦中日―楽天（１４日・バンテリンドーム）開幕ローテ候補の中日・松葉貴大投手が先発して、５回途中を１０安打４失点で降板した。初回から１死三塁とするも、３番・ボイトを空振り三振、４番・ゴンザレスを遊ゴロに打ち取りピンチを切り抜けた。だが、鵜飼の先頭打者アーチで先制点をもらった直後の２回だった。１死から浅村に、高めの直球を右中間テラス席に運ばれる同点ソロを献上。さらに１死一塁から宗山にも