◇オープン戦阪神7−1広島（2026年3月14日マツダ）阪神は14日、マツダスタジアムで行われたオープン戦で、広島を7―1で下した。初回、近本が広島先発・高の内角高めの直球を捉えて右翼席に飛び込む先頭打者本塁打を放った。3回には1死一塁で中川が左翼席に飛び込む2ラン本塁打。5―1の無死三塁の場面でも右翼へ適時打を放った。オープン戦打率3割越えの若虎が、この日もアピールに成功した。投げては先発・高橋が5回4