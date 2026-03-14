お笑いコンビのダウンタウン・松本人志が１４日、自身のＸを更新し、ネット上で拡散されている「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」のうわさについて“完全否定”した。昨年１１月から配信が開始された「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」。松本が企画した新コンテンツ（大喜利、トーク等）や過去の出演作品、浜田雅功のコンテンツなどを配信し、会員数は５０万人超えとされるほど大人気コンテンツとなっている。しかし、一部ア