SUPER EIGHT丸山隆平（42）が14日、都内で主演舞台「oasis」（14日から、東京・サンシャイン劇場など）公開ゲネプロと取材会に出席した。前科のある青年（丸山）と脳性まひの女性（菅原小春）の純愛を描いた同名映画の舞台版。02年の公開後多数の映画賞を受賞し、長く愛されてきた名作の世界初舞台化となった。丸山は作品について「原作を大切にして、この舞台でしか表現できないものを皆さまにお届けできたらなと思っています。思