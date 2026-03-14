大島造船所香焼工場＝10日、長崎市官民が一体となり、2019年を最後に国内では建造されていない液化天然ガス（LNG）運搬船の復活を検討していることが14日、関係者への取材で分かった。高市政権が経済安全保障の強化に向け推進する重点投資戦略の一環。国内業界最大手の今治造船（愛媛県今治市）が同業大手の大島造船所（長崎県西海市）の生産拠点の一部を活用する案が出ている。国土交通省が19日に開く有識者会議で本格的な協