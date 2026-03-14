14日午後、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された。小泉進次郎防衛大臣は神奈川県横須賀市で記者団の取材に応じ、「既に落下しており、落下場所は我が国EEZ（排他的経済水域）外」と明らかにした。【映像】小泉大臣「万全を期している」北朝鮮の“弾道ミサイル発射”受け小泉防衛大臣によると、発射は午後1時24分ごろで、詳細については現在分析中だという。総理からは「情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対