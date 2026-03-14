女優本仮屋ユイカ（38）が14日、日本テレビ系「シューイチ」（土曜午前5時55分、日曜午前7時30分）に出演。嵐への感謝の思いを語った。5月31日をもって活動終了する嵐のラストライブツアーが13日、北海道・大和ハウスプレミストドームで開幕した。“嵐世代”という本仮屋は「私演劇学科に通ってたんですけど、出席日数の関係で急きょ舞台の卒業制作に出られなくなっちゃって、卒論書くことになったんです」と大学時代のピンチを回