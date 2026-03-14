防衛省によりますと、14日午後1時半前、北朝鮮から複数の弾道ミサイルが発射されましたが、日本のEEZ＝排他的経済水域の外の日本海に落下したということです。防衛省によると午後1時24分ごろ、複数の弾道ミサイルが北朝鮮西岸付近から発射されました。ミサイルはおよそ340キロ飛んで、日本のEEZの外の日本海に落下したということです。韓国軍によると、ミサイルは北朝鮮の首都・平壌付近から発射され、およそ10発だったということ