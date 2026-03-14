5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が14日朝、Xを更新。毎日の定形ポストに多数の反響があった。13日はラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」が北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。二宮は開演時間となる午後6時の16分前にあたる午後5時44分にポスト。「じゃあ行ってきます！」とつづった。そして終演後とみられる午後10時6分に「ただいま！」とつづった。そして14日午前7