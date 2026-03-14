3月14日、中京競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1900m）は、浜中俊騎乗の4番人気、アビラーシャ（牡3・栗東・武幸四郎）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のミスターエメラルド（牡3・栗東・中村直也）、3着にマーゴットバディ（せん3・栗東・石坂公一）が入った。勝ちタイムは2:03.2（良）。2番人気で高杉吏麒騎乗、レッドフロイデ（牡3・栗東・大久保龍志）は、5着敗退。【中京2R】永島まなみが今年の2勝目…ゴーゴーパン