3月14日、中京競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1200m）は、永島まなみ騎乗の3番人気、ゴーゴーパンチ（牡3・美浦・天間昭一）が勝利した。クビ差の2着にマジェステラ（牝3・美浦・千葉直人）、3着に2番人気のスノーランス（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:13.2（良）。1番人気で和田陽希騎乗、モズタイシソウシ（牡3・栗東・平田修）は、5着敗退。14日、15日の女性ジョッキー騎乗馬ゴール寸前で差し切る永