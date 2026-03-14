【モデルプレス＝2026/03/14】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂メン、新たな魅力放出のメンズライクコーデ◆山崎天、メンズライクコーデ披露迷彩柄のファッションで統一したメンズライクコーディネートに身を包み登場した山崎は、ビーニーにサングラスを合わせ、新た